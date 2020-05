21 may 2020 sara corral

Esta cuarentena a causa del COVID-19 ha hecho que todos tengamos que reinventar nuestros nuevos horizontes. Tener tiempo para estar en casa, ha permitido que podamos conocer las facetas más ocultas de las caras más conocidas del país. Así ha pasado con Cristina Pedroche, que ha seguido desarrollando su pasión por el yoga consiguiendo figuras imposibles. Sin embargo, ayer decidió sorprender con algo muy diferente, un nuevo proyecto laboral.

Bajo esta bonita foto de época, Cristina sorprendía a todos al desvelar su nueva colaboración en una de las series con más historia en Antena 3, 'El secreto de puente viejo'. "Salir en el final del Secreto de Puente Viejo me hace muy muy feliz", comenzaba escribiendo la joven.

Muy emocionada, escribía al pie de foto: "Cuando me pidieron que lo hiciera no me lo pensé, formar parte de una serie que ha hecho historia de la televisión con sus más de 9 años de emisión es fascinante". A lo que añadía: "Ojalá disfrutéis su último capítulo y descubramos todos, por fin, su famoso secreto".

Aunque la secuencia ha durado solo unos minutos, Cristina ha podido compartir escena con Roberto Brasero, y visitar el magnífico plató de la serie. Eso si, ella va a seguir centrada en su trabajo y en desarrollar al máximo sus capacidades en el yoga.