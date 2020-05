21 may 2020 sara corral

El pasado viernes, Jorge Javier Vázquez dejaba a toda la audiencia de 'Sálvame' en vilo, tras desvelar que el lunes, uno de los colaboradores iba a verse muy afectado por una información muy importante. Lydia Lozano ha sido la protagonista de esta historia, y lo está pasando tan mal, que incluso ha amenazado con abandonar el programa y no volver nunca a trabajar. Pero ayer, soltó un "bombazo" que dejó a sus compañeros helados.

Todo comenzó cuando Kiko Hernández volvió al programa con una gran noticia, la existencia de un polígrafo que se le realizo a Lydia sobre Ylenia Carrisi y que nunca había visto la luz. Tras esta noticia ,que tanto dolor le ha generado a Lydia durante años, la colaboradora no acudió al trabajo hasta ayer mismo.

Lo que nadie esperaba era que, tras las incesantes preguntas de sus compañeros, Lydia saltase con esta "bomba" que podría cambiar mucho el curso de las cosas. "!Tú me dijiste '¿Me das los datos y vamos a medias?' ¡Falso! ¡Que eres un falso! Me ponías a parir, te dije que no pero tú creíste en mí", decía la colaboradora refiriéndose a Antonio Montero.

"Te lucraste y me voy a callar porque esto me lo he comido durante años", seguía diciendo entre lágrima Lydia, a lo que Antonio contestaba: "Perdona, pero yo me parto". Bajo la atenta mirada de todos sus compañeros, Lydia sentenciaba la discursión diciendo: "Esto que acabo de hacer, te lo dedico a ti, Charly".