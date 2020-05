22 may 2020 sara corral

Hugo Sierra entró en la isla de 'Supervivientes 2020' con muchas polémicas a la espalda. Y es que, desde que la que fuera su pareja, Adara Molinero, rompiera con él en directo mientras concursaba 'GH VIP 7', fueron muchos los que pensaron que este programa seria para el uruguayo una gran oportunidad de venganza. Desde las primeras semanas, la conexión que sentía con Ivana Icardi, hizo que se consolidara la primera pareja de la edición.Algo que no duró mucho, y que parece haberse dado la vuelta tras estas sorprendentes declaraciones de Hugo.

Tras su ruptura con Ivana, la italiana está más que convencida de que su amor fue solo pura estrategia. Y anoche, lo volvió mencionar diciendo: "Ese es el problema que no me conoces, te crees que soy como otra persona".

Hugo, muy enfadado, no dudaba en contestarle: "Esa parte de ella fea es la que me hizo romper. Mete a terceras personas, y no, porque es una persona que voy a tener de mi parte toda la vida, porque se refería a Adara". Nadie esperaba que Hugo sacase a la luz a Adara, pero lo que no podían imaginar, eran las declaraciones que iba a hacer sobre ella.

"Se tiene que lavar la boca porque es la madre de mi hijo, por más diferencia que tengamos y nos agarremos por todos lados", le decía el uruguayo el resto de sus compañeros. Tras las repetidas acusaciones de la italiana, Hugo no ha querido hablar más al respecto, y ha sentenciado la conversación diciendo: "Solo hay una realidad. Era insoportable la convivencia con ella, yo evité muchas discusiones frente a las cámaras".