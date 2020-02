3 feb 2020

Ya tenemos claro que entre Hugo Sierra y Adara Molinero no van a tener nada más (al menos, a corto plazo, que uno no sabe las vueltas que da la vida). El fin de la relación está confirmado, no así cómo terminará los líos judiciales en los que andan metidos y que deben resolver la custodia del hijo que tienen en común.

Lo que también conocemos es la sensación de él ahora que ha finiquitado ese romance. El uruguayo ha reaparecido en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que no lo puede expresar de una manera más clara. "Libertad", se puede leer al lado de una foto sin camiseta y con los brazos extendidos.

Hugo ha hablado más bien lo justo durante todo este proceso de idas y vueltas y problemas con la madre de su hijo. De hecho, dejó de aparecer en el plató de 'GH VIP 7', donde acudía a defender el concurso de su pareja, en cuento ella comenzó a hablar de lo mal que estaba su relación y a abrir sus sentimientos sobre Gianmarco Onestini.

Por eso, este mensaje tiene más valor y relevancia. Hugo está preparado para emprender un nuevo camino sin Adara.