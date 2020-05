13 may 2020

A pocos meses de que se cumpla un año de la boda entre María Pombo y Pablo Castellano, la influencer ha querido compartir con sus seguidores algunos de los detalles de ese día tan especial. María, que sorprendió a todos con una elección muy original de su vestido y sus zapatos (que ha seguido reutilizando), ha mostrado algunas fotografías de la prueba del look que meses después llevaría.





La influencer propuso a sus followers que le pidieran "una foto que queráis ver", y entre todas las propuestas, además de imágenes de la vida personal, preguntaron por la prueba del vestido de novia. María no dudó en enseñarlas y sorprendió al publicar una imagen con un vestido que no es el que finalmente escogió. En dicha foto, la instagramer aparece en el taller de Yolancris con un diseño de corte sierena y manga larga con pedrerías y transparencias muy alejado del estilo clásico al que nos tiene acostumbradas.

La razón del porqué de ese look la explicó María: "El vestido no era porque quisiera llevarlo, era la primera prueba y quería ver la calidad de la pedrería. Sabía que quería llevar una capa de pedrería, entonces como ellos como no tenían ninguna y la tenían que crear desde cero, me lo probé para ver cómo eran la pedrería y los bordados".

Se trataba de una primera toma de contactos con el tipo de tejido que María quería llevar. "Estaba claro clarinete", afirmó comentando que sabía desde el primer momento cómo quería que fuera el look de su boda. La influencer también mostró quienes fueron las que le acompañaron con una fotografía en Yolancris con su madre, su suegra, sus hermanas y Daniela Rodríguez, su representante. Unos recuerdos muy especiales para María que confirman nuevamente que arriesgó y acertó de lleno con su vestido de novia.