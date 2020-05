25 may 2020

Era el 13 de mayo cuando saltaba la triste noticia. Álex Lequio, el único hijo nacido de la relación entre Alessandro y Ana Obregón (la conmovedora imagen de su abrazo desgarrador), perdía la batalla contra el cáncer. Casi sin tiempo de asimilar una noticia que ha dejado homenajes en cada rincón de las redes sociales (como este de su madre), llega una que habla de la enfermedad de otro familiar del colaborador de 'El programa de Ana Rosa'.

Ahora es su cuñado Borja, el hermano pequeño de María Palacios, quien libra una batalla contra una dolencia grave, tal y como recoge la revista 'Hola' y como ha confirmado 'Jaleos'. Una contra la que se va a dejar todas su fuerzas para rendirle homenaje a un Álex que, por proximidad de edad, tenía una relación muy estrecha con él.

El propio Borja así lo señalaba en Instagram, en una de esas muchas muestras de cariño y homenaje que se han sucedido en las redes desde que la vida de Álex se apagara. "Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu 'hermano mayor'. Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor", comenzaba esa publicación.

"La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad. See you soon (Te veo pronto), ¡gladiador! Love you!", remataba en medio de esa pelea que se evidenció el pasado 14 de mayo, en el cementerio de Tres Cantos, al que acudió en el mismo coche que su hermana María.