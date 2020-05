26 may 2020

Cayetana Guillén Cuervo nació en Madrid el 13 de junio de 1969. Periodista, actriz, presentadora de televisión, e hija de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo. Se formó en la radio con Iñaki Gabilondo. Su paso a la pequeña pantalla la llevó a presentar durante casi 20 años el programa 'Versión española', en TVE, donde también ha presentado 'D-Calle' y 'Días de cine', o participado en series de gran éxito como 'Amar en tiempos revueltos' y 'El Ministerio del tiempo', una serie de culto que acaba de estrenar su cuarta temporada.

Sus trabajos en cine no nos han dejado indiferentes. Comenzó a las órdenes de Imanol Uribe y continuó con directores de la talla de Pedro Almodóvar, José Luis Garci, Montxo Armendáriz y el recién fallecido José Luis Cuerda. Cayetana pasó por la escuela de teatro de Cristina Rota y ha subido el telón de muchas obras. Ha interpretado a: Hedda Gabler, de Henrik Ibsen, y a Marta en El malentendido, de Camus… Ha sido la pandemia la que ha obligado a la actriz a suspender el estreno de la obra de teatro 'Puertas abiertas', que espera subir el telón en octubre.

Corazón Llevo tiempo queriendo saber quién es Lobo, y ha llegado el ansiado momento. Cayetana, ¿llevan mucho tiempo juntos?

Cayetana Guillén Lobo lleva seis años con nosotros, es un bichón maltés. Pensamos que iba a tener un tamaño pequeño para poder viajar con él, pero ha resultado ser un poco grande, aunque es insustituible.

C. ¿Qué carácter tiene? ¿es cariñoso?

C. G. Es maravilloso, solo le falta hablar. Es uno más en la familia y estos días de confinamiento estamos adquiriendo con él una relación más estrecha porque nunca habíamos estado tanto tiempo juntos y con una rutina tan concreta. Omar le ha educado muy bien, ha sido muy estricto. Lobo no se sube a los sofás, solo es un poco ruidoso cuando llegas a casa porque te hace muchas fiestas y ladra…

C. ¿Qué comparten juntos?

C. G. Lobo es especialmente cariñoso con todos los miembros de la familia, se deshace cuando le acariciamos. Necesita amor y busca amor. Es extraordinario para estar con niños. Él duerme en su camita en la habitación de mi hijo Leo y no se mueve en toda la noche.

C. Me han hablado mucho y bien de Iris, ¿quién es?

C. G. Hay veces que cuando viajamos no podemos llevar a Lobo con nosotros y se queda con Iris. No es una residencia, es su casa, es como llevarle al colegio (www.perrosalcolegio.es). Ella vive en el centro de Madrid y los martes y jueves hay gente que se los deja, los saca a correr, les hace una ruta, es muy especial con los perros.

C. Los animales de compañía aportan muchas cosas, ¿cómo puede ser que se les maltrate o abandone?

C. G. Yo no puedo comprenderlo. Como te he dicho, Lobo es uno más en la familia. Aunque sea el último en el escalafón de jerarquía y él lo sabe, y así debe ser. Es el amor incondicional, no entiendo cómo pueden hacer daño a un animal.

C. Cayetana, hablemos de trabajo. En estos momentos se ha estrenado la cuarta temporada de El Ministerio del tiempo en TVE. Y ha quedado suspendido por el confinamiento el estreno de la obra de teatro Puertas abiertas. ¿Me puede adelantar de qué trata esta obra?

C. G. Es un texto maravilloso que te hace reflexionar. Construye nuestro espíritu crítico porque te lleva a mirarte al espejo y a cuestionar tus prejuicios. Lo dirige Abel Folkha, la autora es Emma Riverola y el actor Ayoub El Hilali. Se iba a estrenar el 17 de abril en el teatro Español en Madrid y el 13 de mayo en el teatro Goya de Barcelona. Quiero creer que estrenaremos gira en octubre y después se reubicarán las funciones afectadas por la pandemia, que son teatros gestionados con dinero público y ha habido una inversión que hay que amortizar.

C. Después de esta pandemia, ¿cree que construiremos un mundo mejor?

C. G. Después de la pandemia se nos quedará un amargo sabor de boca de la conciencia sobre nuestra vulnerabilidad infinita, sobre cómo la vida puede cambiar en un momento. Pero también la conciencia de que normalmente cada uno, con su realidad, somos razonablemente felices y no lo valoramos. Me refiero a un abrazo, a un beso, el cine, a una cena, a una caña en una terraza. De lo que no podemos disfrutar ahora y que hemos visto peligrar, incluida nuestra libertad.

C. ¿Cómo combate el miedo?

C. G. Teniendo la cabeza ocupada. La vida siempre me ofrece posibilidades de diversificar mi profesión y mi actividad intelectual. Mi padre me dejó un gran legado, que es el amor por la literatura y por el cine, y me gusta mucho lo que la vida me ofrece. Me gusta escribir, interpretar, leer cosas que tienen que ver con la relación conmigo misma. Me gusta meditar, hacer yoga y estar con mi gente. Creo que las prioridades nos han quedado muy claras a todos.