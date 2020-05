27 may 2020

Tanto ella como su recién estrenada pareja, Alfonso Merlos, se han convertido en el foco del interés informativo estas semanas. Eso, Alexia Rivas, que vive del mismo negocio, lo entiende. Aquel vídeo en el que se confirmaba que estaba con el periodista (todas las claves para entender el culebrón), precipitó que todo saliera a la luz y se formara una bola que llevó a que haya abandonado, de manera temporal, su puesto en 'Socialité'.

Pero una cosa es eso y otras muy distinta tener que cargar con críticas y polémicas que no se sostienen sobre ningún fundamento. Y por eso, no piensa pasar. Alexia ha dado la cara. Muy enfadada. No es para menos. Hace unos días realizó un viaje a Ponferrada por motivos médicos. Junto a ella, Alfonso.

Que la pareja, en medio del estado de alarma, se desplazara desde Madrid hasta otra comunidad autónoma, ha generado un revuelo que ella misma se ha encargado de zanjar. BOE en mano, se ha dirigido a la comunidad de Instagram para aclarar que no han hecho nada que impida la excepcionalidad del escenario en el que nos encontramos.

Se dicen cosas sin tener ni puñetera idea de la realidad"

"No voy a entrar al trapo de absurdeces pero cansa, se dicen cosas sin tener ni puñetera idea de la realidad y en este país parece que uno puede soltar y tirar la piedra y se queda tan a gusto", se le escucha decir en esos vídeos que ha colgado en sus 'stories', porque es la segunda vez que se pone en tela de juicio si se han saltado el confinamiento.

"Desgraciadamente tenía que estar en Ponferrada por motivos médicos, ya que soy de aquí y aquí tengo a mí médico de cabecera. El BOE dice que si por causa mayor tiene que asistir a un médico sí o sí y no está en condiciones de hacerlo sola la persona que vive con ella, debido a esa causa mayor, puede acompañarla al médico", explica de manera pertinente.

"Dicen que nos han hecho fotos... Comprendo que soy noticia, me da igual. Mi vida está aquí en Ponferrada y cuando este aquí seguiré siendo la misma", termina para dar por zanjado el asunto, antes de que, como le ha pasado con otros aspectos, los rumores se engorden de manera peligrosa.