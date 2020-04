27 abr 2020

El pasado jueves estallaba el escándalo. Alfonso Merlos participaba en el programa de YouTube de su amigo Javier Negre cuando, al fondo, aparecía una figura femenina ligera de ropa. Su pareja (que no era la que se vislumbraba en el horizonte), Marta López, decía saber quién era. La historia parecía venir de lejos y la exconcursante de 'Gran Hermano' rompía su relación. No solo eso, sino que se sentaba en el 'Deluxe' para dar su versión de los hechos y para que le destaparan una infidelidad anterior a ese con Alexia Rivas (¿quién es ella? Conócela aquí), que era la chica del vídeo.

Esta respondía a Marta un día después en el programa del que es reportera, 'Socialité'. "Pagaría porque esto terminara, pero las noticias suceden. No quiero entrar en una lucha con Marta. Estoy aquí para trabajar, es domingo, es mi programa y soy periodista", decía con serenidad Alexia, contra la que Marta decía no tener nada, pero a quien tachaba de haber mentido.

"No me gusta ver a nadie sufrir. Nadie hemos hecho nada malo, somos dos personas que nos hemos encontrado. Esto es una historia de él, de su pasado, yo no la viví", explicaba, dejando claro que ella era un elemento que no tenía nada que ver en los problemas de quien parece que es ya su pareja y la ex de este.

"Yo no he visto pruebas. Si tengo que tomar una decisión en mi vida privada, lo haré de puertas para adentro. Si tengo que hablar algo, lo haré en mi casa. No tengo interés en que mi vida sea pública", añadía tras la pregunta de la presentadora del programa, María Patiño, sobe la sentencia de Marta, que aseguraba haber estado en esa casa hace 12 días, cuando se supone que Alexia ya había comenzado su relación con el periodista.

"Tú dices que no llamaste a Marta y ayer nos enteramos que llamaste a Amor para que te pusiera en contacto con Marta", le reprochaba Patiño a su compañera después de que Amor Romeira demostrara que esa llamada se había producido. Rivas se defendía: "Fui grabada sin mi consentimiento. Si hablo con Amor es porque es amiga de un gran amigo. Quiero dejar muy claro que nunca me vais a ver sentada en un plató por dinero. Estoy cansada de escuchar calumnias sobre mi persona".

Sobre cómo se encuentra tras haberse convertido en protagonista del culebrón de esta cuarentena, revelaba: "Es complicado. Estoy serena, dentro de lo que cabe. No es fácil que hablen de ti con mentiras con cosas que dañan al honor. No es fácil, te sientes impotente cuando oyes cosas que son mentira. Y yo no quiero hablar más, pero hay un momento en que ya no puedes más". Y añadía al respecto: "Es lo único personal que voy a decir de mí. Aparento serenidad, pero soy sensible, lloro mucho, con mis inseguridades... no me quiero emocionar. Puedo parecer fría, que no transmito, pero a las personas a las que sí quiero, sí les transmito".

También contaba cómo lo están viviendo los suyos, porque no es plato de buen gusto para nadie: "A mi familia les digo que no he matado a nadie, que no me van a ver hablando de mi vida privada en la tele. Que estoy aquí porque soy redactora y es mi trabajo. Y como me dice mi padre, todo esto pasará".

Alexia terminaba aclarando algunos aspectos de fechas y de cuándo comenzó su relación con Merlos: "No es que quiera tapar nada. Cuando empiezo la relación, él es una persona soltera. No voy a entrar a rebatir a nadie, no quiero hacerlo, quiero ir para adelante". Y relataba qué sucedió ese día de las famosas imágenes que sacaron en 'Viva la vida' el sábado: "Él y yo nos conocemos desde hace tiempo. Nunca había pasado nada entre nosotros hasta ahora y eso es lo que hay. Estuvimos tomando algo, hablamos de trabajo. Fue un picoteo, ni siquiera fue una cena".

"Lo de que estaba con dos mujeres no es verdad. Él ya no estaba con Marta", zanjaba Rivas tras unos días muy convulsos en los que ha visto cómo se convertía en centro de la polémica.