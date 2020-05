1 may 2020

Ha pasado una semana desde que saltara a la luz ese culebrón con Alfonso Merlos en el papel masculino protagonista y Marta López y Alexia Rivas haciendo lo propio en el femenino. Esta última, reportera de 'Socialité' era, quizás, la menos curtida en estas batallas televisivas. A pesar de ello, se defendió tras la entrevista de Marta en el 'Deluxe', y el domingo ofreció su versión en el programa que presenta María Patiño, que le dio algún que otro tirón de orejas...

Alexia quiere frenar esta exposición mediática y ha tomado un decisión firme: se aparta de manera temporal. Se aleja del programa de las sobemesas del fin de semana en Telecinco hasta que pase este chaparrón que lleva en boca de todos desde que ella apareció en ese vídeo, en bikini, en el salón del periodista.

Era 'Look' quien sacaba a la luz ayer que Rivas no acudirá a su puesto de trabajo este fin de semana. La reportera está de baja médica, ya que, según los facultativos, no se encuentra en condiciones de salud de afrontar su tarea laboral. Así que, en medio del revuelo, ha dado un paso a un lado para esperar que vengan tiempos más calmados.

La primera reacción no se hacía esperar. Era la de Patiño. En Twitter. La presentadora lanzaba un tuit que, sin nombrarla, todos entendíamos a las primeras de cambio hacia quién iba dirigido (porque sí incluye una noticia de ese abandono adjunta). Contundente, pero, a la vez, con una clara intención de defender a alguien que lleva muchísimo menos tiempo que ella bajo la luz del escrutinio público.

"En los momentos de tormenta, soy de las que me pongo bajo la lluvia pero deseo que se recupere y coja el timón de su vida. Las demandas no restituyen nuestra imagen. El honor y la imagen dependen de nuestro comportamiento público", se puede leer en ese mensaje de María al que no parece que ella vaya a hacer mucho caso. Y en el que se hace alusión a esa amenaza de demanda de Alexia que llegaba vía comunicado a principios de semana.