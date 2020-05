27 may 2020

El comportamiento de Ana María Aldón con Rocío Flores en 'Supervivientes', sobre todo en los dos primeros meses de concurso, ha sido puesto en tela de juicio por su familia. Desde su marido, José Ortega Cano, hasta la hija de este y defensora de la diseñadora en plató, Gloria Camila, han manifestado que no les parecía correcto cómo se comportaba con alguien que es parte del clan y que habría pasado dificultades en la isla al principio.

Ya de vuelta a España (aterrizaron ayer y pudimos ver cómo a Ana María le daba un ataque de ansiedad), Aldón ha hecho un examen de conciencia sobre su actitud con la joven y, de manera indirecta a través de una bonita reflexión, se ha disculpado con ella. Porque Rocío ha demostrado que, a pesar de todo, no tiene un alma vengativa para con quienes le fallan.

"Pudiéndote haber molestado mucho conmigo, porque no estuve a a la altura no lo has tenido en cuenta, siempre has sigo generosa, me has dado más tú a mí que yo a ti", se escuchaba a Ana María decir, que añadía: "Tengo 42 años y me has dado lecciones tú a mí. Eres clara y directa".

La respuesta de la joven, además de poner de manifiesto su madurez, era toda una lección para Ana María. De manera sutil, sin ser agresiva, sí le ponía las cosas claras sobre cómo le ha hecho sentirse: "Me alegro que en esta última etapa hayamos sabido equilibrar la balanza y ayudarnos mutuamente. Entré en este concurso con la idea de que formabas parte de mi familia por encima de todo y me di un choque de realidad".

Muy arrepentida por ese sentimiento que le hizo despertar a Flores, Ana María revelaba que solo esperaba "que no me guardes rencor". De nuevo, la madurez de una Rocío que ha tenido que aprender a pasos agigantados de la vida, salía a paseo: "No te guardo nada, aunque no lo entiendo, aunque no seas de mi familia de sangre solo por ser la mujer de quien eres para mí determina todo, pero gracias a esto he podido hacerme más fuerte":

Una conversación con la que se entiende perfectamente el cariño que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha ganado de sus compañeros de 'reality'. Unas palabras que denotan que tiene una cabeza mejor amueblada que la inmensa mayoría de jóvenes de su edad.