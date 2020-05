27 may 2020 sara corral

Ivana Icardi y Hugo Sierra han sido dos de los concursante más polémicos de esta última edición de 'Supervivientes 2020'. Ambos, que comenzaron una bonita relación tan solo una semana después de conocerse, han acabado atacandose en directo protagonizando fuertes encontronazos. Ayer, Ivana conectaba con el programa y sorprendía a todos con este cambió de actitud hacía el que es ahora su expareja.

Desde que Hugo rompió con Ivana, la joven ha intentado hablar con él en numerosas ocasiones para tratar de entender sus pensamientos. Tras varios encontronazos, Hugo le decía: "Pasa página, chica. No eres nada mío. Es insoportable, estás vendiendo la historia fuera".

Sin embargo, ayer, la argentina sorprendió a todo el plató al decir: "Entono el mea culpa con el tema de Hugo, estuve muy insistente y ahora me doy cuenta". A lo que añadía: "Ya lo dije en el puente, tengo que dejar a las personas ser como son".

Bajo la atenta mirada de los colaboradores, Ivana aseguraba haber pasado página y mirar solo hacía el futuro. Aunque añadía: "Él se cierra en banda y no quiere darme una explicación lógica. Fue de un día para otro, a pesar de que ahora lo veo con otra perspectiva me retumba en la cabeza y me sorprende".