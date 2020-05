29 may 2020 sara corral

Compartir en google plus

Ayer tuvo lugar la primera final de una de las ediciones más únicas e intensas de 'Supervivientes'. Tras tener que volver a España a causa del COVID-19 para realizar aquí las pruebas finales, los concursantes pudieron reencontrarse a través de una pantalla con sus familiares. Y aunque hubo momentos muy emotivos, el que protagonizó Jorge Pérez junto a sus hijos, hizo historia.

Tras una larga tela con el logo de 'Supervivientes', Jorge esperaba impaciente una visita de sus seres queridos. Lo que no sabía, es quien se encontraría tras esta tela, y es que sus hijos pequeños, de 6 y 8 años, estaban decididos a darle la mejor bienvenida a su padre.

Nada más verlos, Jorge rompió a llorar mientras uno de los pequeños decía: "Papá, se me ha caído un diente. y se me está moviendo el otro". "Me tendréis que ayudar a afeitarme... y también tendréis que darme mucho de comer cuando vuelva", les decía Jorge entre lágrimas.

Jorge se salvó ayer de la nominación, aunque tuvo que despedirse de su amigo Barranco que abandonaba el programa tras ser expulsado. Aun así, tras esta grata sorpresa de sus hijos, Jorge solo pudo decir entre lágrimas: "Gracias, les echaba mucho de menos. Aunque durante el concurso intenté no pensarlo, al final se me ha hecho muy difícil estar sin ellos".