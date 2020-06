30 may 2020 sara corral

Desde que se dio a conocer el romance entre Kiko Matamoros y Marta López, su relación ha estado en el punto de mira, y ha sido durante mucho tiempo una fuente de conflictos. Sin embargo, han mostrado lo unidos que están, tal y como hacía Marta la semana pasada con este 'tweet' para defenderle. Aun así, la joven ha sorprendido a todos al retomar su canal de Mtmad tras haber jurado no volver a hablar de su vida privada.

"Hace apenas siete meses no estaba dispuesta a convertir su vida personal en un escaparate mediático y por ello prefería colgar el cartel de cierre a su espacio en el canal digital", decía la joven el pasado Octubre en su último vídeo en Mtmad.

"Mi canal no da más de sí porque no quiero contar mi vida en plan reality. Contar cómo conocí a Kiko, cosas íntimas que podría contra en una revista y no quiero contar en mi canal", alegaba la joven. Es por ello, que su reaparición ha sorprendido tanto a todos.

La joven ha vuelto al canal desvelando algunos de los secretos mejor guardados del hogar que ambos comparten. Además de hablar de la reciente relación que ha entablado con Violeta Mangriñán.

"Es una casa que está bien, pero no es un casoplón pero tiene plaza de garaje, tres habitaciones, una pequeña terraza. No me quejo para nada. Está bastante bien, estamos contentos", decía la joven, pero ¿Qué le habrá hecho cambiar de opinión?