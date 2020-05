30 may 2020 sara corral

Natalia Sánchez es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Y es que, como íbamos a olvidar a la famosa 'Tete' de 'Los serrano' que marcó a toda una generación e hizo historia en la televisión. Muchos años más tarde, Natalia sigue trabajando en el mundo de la interpretación aunque con alguna que otra diferencia pues, aunque ya era mamá, durante este confinamiento ha traído a la vida a su segundo hijo, Neo. Algo que le ha hecho reflexionar mucho. Y ayer, relató con una emotiva carta como fue el primer encuentro entre sus dos hijos.

"He vivido pocos momentos tan emocionantes como este. Al llegar a casa del hospital, Marc fue a recoger a Lia a casa de sus 'avis'", comenzaba diciendo la joven al pie de foto de esta tierna imagen, a lo que añadía: "Yo esperaba en el salón de casa, impaciente, como una niña la noche de Reyes y Neo dormía en la habitación para que yo pudiera recibir a Lia".

Natalia ha desvelado que a pesar de ser uno de los momentos más mágicos de su vida, también sintió mucho miedo por la posible reacción de su hija, Lia. "Nada más escuchar la cerradura de la puerta rompí a llorar. Era la primera vez que me había separado de ella 24h desde que nació, ya me habría dejado de querer y me odiaría, por supuesto, por haber tenido otro hijo", añadía la joven.

"Se acercó, le tocó suavemente los pies y, en cuanto Neo se movió, ella quitó la mano corriendo y rió nerviosa", decía la actriz sobre el primer momento en el que Lia vio a su hermanito, Neo. Y añadía: "Volvió a cogerle suavemente los pies, esta vez para darles un beso. Yo volví a llorar. Ya somos 4... Fin".