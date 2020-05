31 may 2020 sara corral

Lydia Lozano está viviendo una de las peores épocas de su vida. Cuando parecía que todo estaba más tranquilo, uno de los temas que más le ha perseguido y que casi termina con su carrera profesional, ha vuelto a salir a la luz y ha puesto todo patas arriba. Las nuevas informaciones sobre el caso de Ylenia Carrisi, y el intento le desvelar la fuente de Lydia, hizo que la periodista amenazase con dejar de trabajar. Sin embargo, ayer recibió el apoyo de una persona muy especial.

A pesar de que Charly, el marido de Lydia Lozano, ha sido siempre muy esquivo con las cámaras. Ayer, no dudo en hacerle ver su apoyo a través de un mensaje a Marta López. El viernes, cuando Lydia abandonó el plató tras una fuerte discursión con Mila Ximénez, Marta condenó su decisión. Algo que a Charly no le gusto nada.

"A Charly le quiero, le respeto, le admiro, le adoro. Me ha dado mucha pena el mensaje, le quiero más que a Lydia y me ha dolido muchísimo. Él es maravilloso", decía Marta arrepentida bajo la atenta mirada de Lydia.

Aunque a Lydia no le ha hecho mucha gracia que Marta desvelase esa información, no dudó en decir: "A él le dolió lo que hiciste posicionándote con Mila y pidiendo que me quitaran puntuación. Le dolió, él a ti te quiere mucho". A lo que añadió: "Cuando pasó lo de Merlos fue de los primeros que te escribió".