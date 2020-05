27 may 2020

Han pasado demasiados años como para traer el tema de nuevo a la actualidad, pero la existencia (hasta ahora desconocida a nivel público) de un polígrafo secreto realizado a Lydia Lozano hace 15 años tratando la investigación de Ylenia Carrisi, ha encendido de nuevo una mecha que a la colaboradora la destroza.

Ayer estalló. No puede más. Kiko Hernández destapó la exstencia de esa grabación privada, perteneciente a la época en la que Lydia trabajaba en 'A tu lado', y llevan días dando vueltas a un asunto que es sobradamente conocido hace mucho daño a la colaboradora. Así que, ante la falta de empatía por parte de su programa, realizaba la seria amenaza de abandonar para siempre.

Porque la presión le puede y terminaba, presa de los nervios, hecha un mar de lágrimas. Amenazaba con tirar la toalla "'por mi salud", mientras asistíamos a un auténtico ataque de nervios en directo. "No quiero escuchar. Durante esta etapa yo me quedo en casa, me confino y ya está", añadía, sin saber qué decisión tomar ante unos hechos que consiguen derrumbarla.

"No me lo merezco, no se le ha hecho esto a ningún periodista en este país", se quejaba amargamente sobre el hecho de que, parece, el tema va a perseguirla de por vida. Un asunto sobre el que ella no quiere opinar más. No va a participar cuando se trate en un plató que parece disfrutar con su sufrimiento.

Ya he pagado mucho. No quiero escuchar"

"No confío en el programa, no os habéis portado bien conmigo", salía de su boca antes de hacer una advertencia muy seria: "Me voy a mi casa y si queréis me echáis. Somos números pero yo ya no, ya he pagado mucho. No quiero escuchar". Porque Lozano, esta vez, no sufre en vano. Todos sabemos que es remover un capítulo doloroso que puso en evidencia su profesionalidad.