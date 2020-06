6 jun 2020

No corren buenos tiempos para Paulina Rubio. Después de su bochornoso vídeo en Instagram en el que parecía estar bajos los efectos del alcohol y supuestamente, otras sustancias, todo se complicó. Porque los frentes abiertos que mantiene con dos de sus ex parejas y padres de sus dos hijos, Gerardo Bazúa que la demandó por no dejarle ver a Eros, su hijo en común, y Nicolás Vallejo-Nágera que está luchando actualmente por conseguir la custodia de Andrea Nicolás, no son temas como para no tomárselos en serio.

Dio negativo en ocho tipo de drogas menos en el consumo de marihuana.

El vídeo fue objeto de debate en el proceso judicial contra Colate, donde el juez Spencer Multack expresó que su mayor temor es que la cantante fuese capaz de consumir algunas sustancias estando con el menor. Así, para zanjar la situación, el abogado de Paulina mostró como prueba los resultados de dicho test, en el que dio negativo en ocho tipo de drogas menos en el consumo de marihuana.

El letrado señaló que el consumo de THC se dio durante un concierto en California, Estado en el que está permitido dicha sustancia. Además, también recalcó que ella lo reconoció en todo momento y que sucedió fuera de la presencia de su hijo.

Si bien este asunto quedaría aparentemente controlado, aún sigue abierta la acusación de Vallejo-Nágera, en la que afirma que la mexicana habría ejercido malos tratos sobre el pequeño. Por lo que incluso pidió para la artista un test psicológico que comprobase que Andrea Nicolás estaba seguro bajo la custodia de ella.

Según informan algunos medios, el próximo 22 de julio volverána verse las caras en los tribunales, y se decidirá por fin, quién será el tutor legal del menor.