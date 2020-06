8 jun 2020

Una cosa es asumir la exposición por ser un persona público y otro tener que aguantar todo. Laura Escanes es de las que sabe cortar cuando es menester, y ahora es el momento de poner un poco de distancia digital. La 'influencer' va a tomarse un descanso del móvil después de la lluvia de críticas (no todas en tono amable o constructivo) a las que ha tenido que hacer frente tras operarse el pecho.

"No sabía si hacer estos 'stories' o no porque creo que es un tema muy personal. A pesar de que publico muchas cosas de mi vida, hay muchas otras que no publico… Pero bueno, al final siento que esconderlo es como engañaros o que no estoy contando la verdad... Entonces, prefería contarlo. Hace unos días me operé del pecho y ya he pasado la primera noche en casa", explica la mujer de Risto Mejide.

Escanes explica por qué ha decidido pasar por el quirófano: "Llevaba muchos años pensando si hacérmelo, pero después del embarazo las dudas y ganas aumentaron bastante. He estado visitando varios doctores hasta que me decidí por una doctora que entendió a la perfección lo que quería. Es una decisión importante y algo muy serio, tiene sus riesgos, por eso estuve tanto tiempo pensando. Ahora me duele un poquito, pero va todo muy bien".

"Siempre he sido una defensora de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo y siempre cuando lo haya decidido así y no por presiones de nadie. Ahora apagaré el móvil, necesito calma, tranquilidad y que la recuperación sea lo más rápida y fácil posible. Estoy hasta nerviosa", finaliza Escanes, que quiere tener una recuperación en paz y sin necesidad de leer todos esos juicios a los que es sometida en cada paso que da.