20 may 2020

Compartir en google plus

Los comienzos de su relación estuvieron llenos de turbulencias. Que la diferencia de edad fue algo que no se vio con buenos ojos en la familia de ella y que fue usado como punto flaco para dirigir las ofensivas contra la pareja, no es algo nuevo. Y a Risto Mejide no se le olvidan los obstáculos que tuvo que saltar, siempre de la mano de Laura Escanes (así ha cambiado desde que la conocimos gracias a él), hasta conseguir esa vida que hoy tienen y de la que nos hacen testigos en las redes sociales.

Hoy hace tres años que se casaron. Tres años en los que han consolidado una relación a la que ponían la guinda hace unos meses, con la llegada de Roma, su primera hija en común. El publicista no ha querido desaprovechar la ocasión de recordar los ataques recibidos con la oportunidad que le brindaba una fecha tan especial para él y para Escanes.

Risto ha abierto el álbum del día de su boda y ha encontrado la imagen ideal para manifestar lo que sentía: una en la que aparece besando a su recién estrenado mujer, ese 20 de mayo de 2017. "Me casé con un ángel. Feliz 20M @lauraescanes. 3 años callando bocas con besos como éste. Te amo", se puede leer al lado... y la respuesta de ella: "3 años que pasan como 3 segundos a tu lado".

¿Y Laura? Ella ha optado por compartir un vídeo en el que saca a la luz los votos que se hicieron ese día en el que unieron sus vidas en matrimonio. "Hoy hace 3 años y es como si hubiera sido ayer. Sí quiero hoy, quise ayer y querré mañana. Voy a quererte todos los ratos de mi vida. Te amo", escribe al lado la modelo.