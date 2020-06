9 jun 2020

El pasado sábado llegaba al mundo Lucía. Tras esos largos nueve meses de espera, Malú daba a luz, y la cantante y Albert Rivera por fin conocían a su bebé. Evidentemente, ellos fueron el foco de atención durante todo el fin de semana. También ayer, con esa salida del hospital a media mañana en la que ella remarcaba lo bonito de la experiencia.

Sin embargo, hubo algunos medios que, de soslayo, desviaron la atención a la ex de Albert. A la mujer a la que dejó para emprender esa aventura romántica con la artista: Beatriz Tajuelo. Y a esta no le ha hecho nada de gracia que, en un momento en el que solo debería importar la felicidad por la llegada de una nueva vida, se le haya convertido en protagonista.

Ayer por la tarde, Tajuelo respondía de manera tajante. Harta de convertirse en la tercera en discordia en una historia que, a ella, ni le va ni le viene. Era en Instagram donde escribía: "Siempre me he alegrado y alegraré por la felicidad de los demás. Siempre he celebrado y celebraré la vida. Solo pido que respeten la mía, mi vida, mi felicidad y mi tranquilidad".

Que cada cual viva su vida, que cada cual busque y encuentre su felicidad"

"Hoy algunos medios de comunicación han querido malmeter, pero yo nunca he entrado, ni voy a entrar en ese juego", reprochaba a quienes le habían dado un papel que no le correspondía, y añadía: "Gracias por todos los mensajes que he recibido de apoyo y cariño y por afear lo que algunos medios han comentado queriendo enfrentar..."

"Yo estoy tranquila, rodeada de mi familia y amigos y con muchos proyectos y un ilusionante trabajo por delante. Que cada cual viva su vida, que cada cual busque y encuentre su felicidad y así tod@s viviremos en un mundo mejor. ¡Más empatía y menos crispación es lo que nos hace falta!", terminaba ese mensaje de Beatriz, que está centrada en seguir su camino, sin interferir en el de nadie.