5 dic 2019

A mediodía de ayer, Malú revolucionaba el mundo del corazón. Se llevaba hablando sobre un posible embarazo de la cantante dos meses, pero ella no había confirmado ni desmentido. Así que, su anuncio, vía Instagram y con un chupete como imagen elegida ha generado un sinfín de reacciones. Entre ellas, la de Beatriz Tajuelo.

Bueno, en realidad a ella ni le va ni le viene, pero acudió a un evento y la pregunta era más que evidente que le iba a caer... Y salió airosa, como siempre hace en estos casos en los que le ponen en el incómodo brete de tener que opinar sobre algo relacionado con su ex y la mujer por la que la dejó.

Fue en el Festival Internacional de Comunicación Infantil El Chupete donde respondió a la cuestión, Rápida y concisa, para quitárselo de encima: "Ya sabéis que yo no tengo nada que opinar. No me gusta hablar de la vida de los demás… Mucha felicidad, pero para todo el mundo".

Ante la insistencia de los medios allí presentes por llevar un titular un poco más florido a sus redacciones, realizó una segunda sentencia. Llena de obviedades, sí, pero que saciaba las ansias de palabras de sus interlocutores: "Siempre es bonito que vengan niños al mundo, ¿no?".

Tajuelo fue pareja de Rivera hasta el pasado otoño. Hay quienes aseguran que la causante de la ruptura, aunque nosotros no fuésemos conscientes de la relación hasta febrero, fue la propia Malú. Beatriz y el exlíder de Ciudadanos ponían así punto y final a cuatro años de discreto romance.