28 may 2020

A estas alturas, no quedará nadie que no haya escuchado 'Eso que tú me das'. Ni que no haya visto el videoclip de ese tema adelanto del próximo álbum de Jarabe de Palo, 'Tras o escupes' (ni la impactante imagen de su regreso). Una canción llena de agradecimiento y buen rollo en la que es la vuelta de Pau Donés tras un año y medio apartado de la música para poder disfrutar de la vida en medio de una batalla contra el cáncer, la suya, que ya dura cinco años.

Pau se echó a un lado, principalmente por ella. Por esa joven que aparece el 'flashazos' del vídeo, bailando y cubierta con una máscara. Ella, es Sara Donés. Su hija. Y el cantante, en el momento de anunciar la retirada temporal, en agosto de 2018, lo dejó muy claro: "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija".

Donés ha querido darle protagonismo en ese vídeo musical. La joven (tiene 16 años) aparece bailando, en varios 'flashazos' a lo largo de esos tres minutos y medio que dura la canción, con una máscara que oculta sus ojos. E intuimos que ese "eres lo mejor que me ha dado la vida", es una manera de que Sara tenga también su pequeño homenaje dentro de una letra sobrecogedora.

"El precio más alto que he pagado por mi carrera es la infancia de mi hija, que me la he perdido", reconocía en aquella entrevista Pau, añadiendo que, incluso ella, le había echado en cara alguna vez que no habían tenido una relación padre-hija normal, como la que pudieran tener sus amigas. Por eso, la aparición en este vídeo, es el mejor de los homenajes, aunando esas dos pasiones de Pau.

Para conseguir ese propósito, se marcharon de España. A California. El artista no quería caer en la tentación de que le llamaran par algún concierto, alguna colaboración que truncara esos planes de estar con ella. Puso pausa en una vida que giraba a toda velocidad desde que, en 1996, 'La Flaca' disparara su popularidad hasta un punto que él jamás imaginó.