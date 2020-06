11 jun 2020

Cuando Anabel Pantoja quiso hacer desaparecer ese vídeo en su Instagram en el que aparecía alegre de más, era tarde. 'Sálvame' lo tenía en su poder y lo emitió a su regreso a plató tras el aislamiento. Intentó justificarse, pero lo cierto es que lo que se veía en él era más que descriptivo. Y dio para un par de tardes de polémica.

Ahora, ha revelado cómo reaccionó su familia. Porque, si bien es cierto que en un primer momento la animaron, porque se quedó hecha polvo por esa traición de su programa, después vino la tormenta de la bronca. La de su madre, por supuesto, pero también la de su tía Isabel, que le mandó un audio larguísimo para hacerle ver el error de sus actos.

"Lo primero que hizo mi familia fue llamarme y preguntarme cómo estaba y después de eso ya vino la caña. Mi tía y mi madre me dieron un repaso", decía antes de reconocer que "a partir de las once y cuarto de la noche no se puede coger el móvil".

"Me mandó un audio de siete minutos y medio", reconocía Anabel, que añadía: "Actuó como una madre, diciéndome las cosas claras, por dónde tenía que ir". Después de esas indicaciones, también tuvo palabras dulces para una Anabel que ha crecido mucho en las redes sociales y en el medio televisivo: "Me dijo lo orgullosa que estaba de mí por todo lo que he conseguido y me dijo que no la cagara por este tipo de actitudes, que si me ve así, me coge...".

Una lección tras un acto inocente del que debe aprender para no volver a tropezar en la misma piedra. Seguro que las palabras de quienes más la quieren, le han calado hondo como para no hacerlo nunca más.