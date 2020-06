13 jun 2020

Que Anabel Pantoja es la reina de las redes sociales últimamente sobra decirlo. La colaboradora televisiva se ha convertido en todo un ejemplo esta cuarentena por varias razones: la primera, sus vídeos haciendo gimnasia, porque reconozcámoslo, todas somos Anabel bailando en el salón de su casa y haciendo las tablas de Patry Jordan. Por el contrario (que Patry, queremos decir: que a la sentadilla mil ni siente ni padece), la sobrina de Isabel Pantoja muestra la realidad d enuestro día a día: pasos desacompasados, leggings de colores y mucho buen rollo, tándem que nos ha alegrado la cuarentena. Este hecho, sumado a sus visitas al frigorífico para comer tarta, y su humor, ha hecho que amemos a Anabel sobre todas las cosas este confinamiento. Dicho queda.

Aunque eso sí, ha tenido algún que otro desliz ante la camara. Hace unas semanas enseñaba un pecho por accidente en Instagram ante la mirada atónita de sus seguidores. Y ahora, ha sido en mitad del programa 'La última cena' donde su estilismo le ha vuelto a jugar una mala pasada. La imagen ha corrido como la pólvora en redes sociales. Pero Anabel anoche se mantenía impasible, demostrando que no tiene vergüenza alguna. Ante el suceso, solo un comentario: "Me parece muy divertido y muy gracioso, pero mis compañeros llevan cinco horas cocinando, para ver este pezón. Me ha jugado una mala pasada y no hay que estar viendo esto", afirmaba intentando cambiar de tema. Algo que fue en vano. "Yo creo que se lo ha sacado aposta", comentaba entre carcajadas Kiko Matamoros.

"Me tenía que haber puesto un imperdible aquí", dijo Anabel finalmente, demostrando, una vez más, que Anabel somos todas. ¿Cuántas veces hemos olvidado el imperdible en casa y hemos vivido un episodio al más puro estilo Bridget Jones? ¡Qué levante la mano la que no ha acabado con un pecho fuera en la situación menos oportuna!

Este, era el vestido de la traición: un diseño de gasa negra con un escote muy pronunciado, que la colaboradora se acabó quitando y cambiando por otro modelo para estar más cómoda a lo largo de la noche. Todo ocurrió mientras Anabel se disponía a probar el primer plato de la velada, una creación de Kiko Hernández y Marta López, que desgraciadamente, no se llevó toda la atención que merecía.