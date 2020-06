13 jun 2020

'Supervivientes 2020' fue uno de los programas que más nos entretuvo la cuarentena. Hugo Sierra e Ivana Icardi se conocieron gracias a su paso por el programa y vivieron un romance que acabó de forma muy inesperada y que dejó boquiabierta a la aregentina, que nunca supo el por qué exacto de su ruptura. Ahora, después de un tiempo para pensar bien lo que ha sucedido, la pareja nos ha sorprendido con una noticia que no esperábamos: han vuelto.

Ivana visitó 'Sálvame' y confesó que sigue teniendo sentimientos muy fuertes hacia Hugo, "Él ya sabe que yo estoy con esta cara de tonta. Sabes que quiero conocerte como el Hugo que eras al principio", decía visiblemente nerviosa por la situación.

"Lo que sentí por Hugo, y se lo he dicho a él, no lo he sentido por nadie”, afirmó también Ivana, que se encuentra muy ilusionada. Hugo, por su parte, también confirmó a través de una conversación por teléfono que han decidido darse una segunda oportunidad aprovechando que ya no están en el foco mediático y llevan una vida algo más tranquila.

Aunque durante su paso por Cayos Cochinos él no se mostraba muy ilusionado por solucionar las cosas, parece que las aguan han vuelto a su cauce y los dos están muy felices.