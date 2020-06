16 jun 2020

En los últimos días se ha convertido en toda una sensación en los grupos de WhatApp y en las redes sociales. Si al principio del confinamiento TikTok se convirtió en la 'app' que reinaba para tumbar las horas de aburrimiento, ahora llega FaceApp. Y, como pasó con TikTok, los famosos no han podido resistirse a bajársela y hacer uso de ella. Incluso, a mostrar el resultado en sus redes.

Para quien no esté al tanto, se trata de un programa al que se le introduce una foto y nos devuelve la imagen con el sujeto cambiado de sexo. Es decir, que muestra cómo sería una mujer en hombre, y viceversa. Y como decimos, nuestros famosos han caído en la tentación de verse siendo del sexo contrario.

Empezando por Kiko Rivera, que acompañaba la imagen con un comentario digno del sentido del humor que siempre ha exhibido ante sus 'followers': "Sí... ¡cuando hay luna llena me convierto en PAQUITA! Os quiero mucho mis chicos".

"Esta aplicación es divertida y lo más interesante es que puedes ponerte versión femenina o masculina. Y entonces descubres que aunque seas un hombre o una mujer estás en medio de los prototipos de feminidad y de masculinidad. Como actor he tenido la suerte de poder experimentar con el género pero creo que es interesante para cualquier persona. Tenemos muchos prejuicios culturales y muchos conceptos asociados a lo femenino y lo masculino que convienen ser cuestionados", reflexiona Paco León antes de mostrar la comparativa de lo que ha hecho con su imagen la aplicación.

A Santiago Segura le vimos varias veces interpretar un papel femenino en 'Tu cara me suena', pero lo que hace FaceApp con su foto es recordarle que es una mezcla de dos mujeres a las que admira: "Me parece increíble ver cómo en el 'retoquillo' que me ha hecho la aplicación soy una mezcla entre mi madre y mi hija...".

Quizás el que menos cambie sea Florentino Fernández, cuyo parecido al convertirse de sexo es más que inquietante... "Yo y mi otro yo. Mmmmmm", escribe igual de desconcertado que nosotras.

¿Qué tal le queda la barba a Carme Chaparro? Gracias a FaceApp, lo sabemos. Ella tan solo acierta a escribir, antes de un buen puñado de emoticonos muerta de la risa, que no se reconoce.