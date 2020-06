16 jun 2020

Que a María Patiño (como a la inmensa mayoría de sus compañeros de 'Sálvame') le gustan los retoques estéticos, no es ningún secreto. De hecho, ella misma ha hecho alarde de alguna de esas mejoras a golpe de bisturí o de tratamiento médico estético en sus redes sociales. Pero la conductora de 'Socialité' acaba de acudir a una clínica para rejuvenecer una parte de su cuerpo que, hasta la fecha, estaba libre de modificación.

Se trata de las manos. María se ha sometido a un tratamiento con ácido hialurónico para rejuvenecerlas, y ha sido desde la cuenta de ese centro en el que se lo ha realizado donde han desvelado que Patiño ha estado allí y han detallado lo que se ha hecho.

"Aquí nuestra querida @mariapatino1508, nos habla de su experiencia con el tratamiento para manos. El tratamiento para rejuvenecer las manos con ácido hialurónico. Puede impresionar un poco, pero es completamente indoloro y en una sesión la paciente se va con las manos rejuvenecidas", explican sobre una imagen en la que se ve el resultado tras la primera sesión.

Las manos de María tras esa primera sesión para rejuvenercelas con ácido hialurónico. pinit

"Mira que me has dicho que a medida que van pasando los días se me va a notar más, pero la verdad es que ha sido para mí un efecto instantáneo. Te lo digo de verdad, impresionante. Ahora tengo unas manos de una niña", dice sobre esta intervención tras haber tenido que acudir al médico, poco antes, para solventar un pequeño problema que tuvo en directo en 'Sábado Deluxe'.