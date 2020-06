17 jun 2020

Han pasado dos semanas. Bueno, ni eso. ¿Cómo es posible que Jorge Pérez haya experimentado este cambio físico tan brutal desde que se convirtiera en ganador de 'Supervivientes 2020', el pasado 4 de junio? Sencillo: el efecto rebote. Eso, y que se ha quitado esa barba de cuatro meses que a duras penas nos dejaba verle la cara.

Era en la tarde de ayer cuando reaparecía en televisión, en el plató de 'Sálvame'. Y bromeaba con todos esos kilos que ha ganado en este tiempo, desde la última vez que le vimos delante de las cámaras: "He ganado 10 u 11 en 14 días. A kilo por día. Albert me ha ganado, que han sido 15". Por no hablar de que, afeitado, parece otra persona diferente.

Él mismo, además, mostraba una comparativa del antes y el después de su aterrizaje en la isla en su cuenta de Instagram. "Tan solo cuatro meses separan una imagen de otra... Así que sí, vuelvo a empezar de lleno con lo que me gusta llamar 'estilo de vida', entendiendo esto como hacer deporte y comer variado y saludable. ¿Me acompañáis en este nuevo reto?", escribía junto a esas imágenes con las que pretendía explicar que va a retomar, desde ya, sus rutinas.