5 jun 2020

Se coló en una fiesta en la que Rocío Flores y Ana María Aldón se las prometían muy felices. Es cierto que a los tres les hemos conocido más en profundidad a lo largo de estos meses, pero quizás Jorge Pérez (conócele mejor aquí) fuese un poco más desconocido que ellas cuando bajamos a los detalles más personales. El guardia civil se convirtió anoche en el ganador de 'Superviventes 2020'.

Amén de los agradecimientos pertinentes a todo el que se nos pueda pasar por la cabeza, Jorge tuvo unas palabras muy especiales para Alicia, su mujer, a quien no se ha sacado de sus pensamientos ni un solo momento durante el tiempo que ha durado el concurso, la edición más larga de este 'reality'. Pudo reencontararse con ella (con las medidas de precaución pertienentes por el coronavirus), Ahí, fue cuando hizo una de las declaraciones más bonitas que se recuerden en la historia de 'Supervivientes'.

Entre lágrimas, y sin poder tocarse, Jorge le decía: "Tú eres el premio de mi vida... Te necesito". Ella le respondía, con el mismo sentimiento: "Campeón, eres un campeón. Tenemos toda la vida para estar juntos". Un momentazo que ya queda para la historia de la televisión.

"A tope cariño, increíble, no te puedes ni imaginar lo que estás provocando, el trabajo que has hecho, lo que has movido. Has sido tú con tus principios, con tus valores... Los niños lloran con tus nominaciones. También has empatizado con los adolescentes, ahora todos quieren estudiar guardia civil por ti. Y la gente mayor llora cuando me ven por la calle, es impresionante", le decía Alicia.

Él solo podía pensar en una cosa: las ganas que tenía de que las cosas se hubiesen dado de otra manera para poder abrazarse a ella. Y lo que necesitaba tenerla cara a cara: "Eso está muy bien... Estás muy guapa, tenía tantas ganas de verte".