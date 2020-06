17 jun 2020

"En muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, de ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy, desde ese amor, me gustaría contaros algo muy personal". Así comienza ese vídeo de tres minutos y trece segundos con el que Pablo Alborán ha sorprendido a última hora de esta mañana al mundo entero.

Hablando en castellano y con unos rótulos en inglés, traduciendo sus palabras, para llegar a un mayor público, el malagueño ha revelado que es homosexual. "Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad. Desde el racismo, la xenofobia, la transfobia, la homofobia... cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso", prosigue antes de dar paso a la confesión.

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual", es la sentencia rotunda que hace mirando a cámara. "Que no pasa nada, que la vida sigue. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era", continúa, para añadir: "Mucha gente lo sabe, lo supone o, simplemente, le da igual. En mi casa, en mi familia he sentido siempre la liberta d de poder amar a quien he querido. De dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños".

Quiero sentirme igual de libre que mis canciones"

"Jamás me he sentido discriminado o que haya decepcionado por ser yo mismo. Pero, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así y por eso, hoy sin miedo, espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero, sobre todo, esto lo hago por mí", deja claro en ese mensaje. "Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mi, de lo que sucede alrededor... Siempre he sentido que cualquiera se puede sentir identificado con mis letras, porque la música es libre. Y quiero sentirme igual de libre que mis canciones", añade.

"Quiero ser responsable y lo más coherente posible con mis canciones y conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas, y con un respecto profundo a la profesión y al público", manifiesta antes de agradecer "el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais".