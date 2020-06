18 jun 2020

"Estoy aquí para contar que soy homosexual". Pablo Alborán sorprendía este miércoles, poco antes del mediodía, con un vídeo en el que gritaba al mundo su condición sexual para sentirse más libre. Poco más de tres minutos en los que, animado por la cantidad de noticias desdichadas a las que hemos asistido en estos meses, daba el paso para poder encontrar la felicidad plena. Sin esconderse.

Y sus amigos le aplaudía de manera pública. Porque no tardaban en aparecer esas reacciones, esos mensajes de respaldo junto a la publicación del cantante malagueño. Entre ellos, Ricky Martin, el hombre que le dedicó unas palabras años atrás desatando los rumores de la orientación sexual de Alborán, que ahora los da por buenos.

"Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", escribía el puertorriqueño.

"Querido Pablo, que lindo que seas tan honesto, sincero y sobre toda las cosas que ya te sientas libre y feliz. Abrazo amigo", eran las palabras que le hacía llegar Carlos Baute, justo debajo de las de Laura Pausini, compañera de Pablo en 'La Voz': "Ayer, Hoy, Siempre: solamente Pablo. Se trata de eso. Mucho amor amigo mío".

Mónica Naranjo también se pasaba por ese tablón para manifestar: "Amigo... A mí lo único que me ha importado siempre es verte feliz... Como ser humano, lo único que te pido es que nunca dejes de bañar mi mente con esa música que haces... ¡Ole tú!".

"Que cada uno sea lo que le dé la gana. y si lo quieres contar, bien; y si no también. Solo faltaría, en pleno 2020. Somos del país de la música y no te tienes que justificar ante nadie. Ole tú por tu arte. Abrazo querido Pablo Alborán", se dirigía a él Macaco, poniendo en valor la obra que ya tiene a sus espaldas a pesar de su juventud.