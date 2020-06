19 jun 2020

Definitivamente esta pandemia que hemos y estamos viviendo nos ha cambiado a todos de una u otra manera. Lo importante es vivir cada día y ser lo más feliz que se pueda. Esto es lo que ha pensado el cantante Pablo Alborán, quien el pasado miércoles 17 de junio, para sorpresa de todos, compartió un vídeo en sus redes sociales para comentar algo muy personal: "Muchas veces nos hemos olvidado del amor que nos une, que nos hace más fuertes y mejores. Siempre he luchado contra cualquier expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad. Y hoy quiero que mi grito sea mas fuerte. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual, pero yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era".

Así pues, y con esta naturalidad que siempre ha querido trasmitir en los escenarios, Pablo confirmaba un rumor que comenzó en 2014. Alborán ha afirmado que siempre ha tenido el apoyo, no solo de su discográfica, sino de su familia y amigos más íntimos, que siempre lo supieron, y ha explicado cómo han sido estos últimos años en su vida: "He sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido. De dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños… jamás me sentí discriminado o que decepcionaba a alguien por ser yo".

Con esta confesión, el cantante no solo será como el mismo ha dicho "un poco más feliz de lo que era", sino que definitivamente dará un apoyo a miles de seguidores, sobre todo en Latinoamérica, donde es un ídolo, y donde, lamentablemente, aún existen muchos tabúes sobre este tema. "Desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien…".

