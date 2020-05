11 may 2020

Puede que Jorge Javier Vázquez tan solo quisiera hacer una gracia, pero a María Teresa Campos no le hizo ni pizca de ella que el presentador se refiriera a lo complicado que tenía que ser vivir un confinamiento como el que estamos afrontando con la compañía de Terelu (así se coló en un directo de su madre sin maquillar). ¿La reacción de esta? Llamar a 'Sábado Deluxe' para dar la cara por su hija y dejar las cosas claras.

"No me hace mucha gracia, pero en fin, no me hace ninguna gracia. No hay mejor persona que una pueda encontrar para confinarse con ella que mi hija Terelu, mi hija me ha cuidado que no te puedes ni imaginar", decía con un tono de enfado que frenaba las intenciones de seguir haciendo humor con el tema a Jorge Javier.

Si hubiese estado sola me hubiese dado una paranoia"

"Si hubiese estado sola me hubiese dado una paranoia, pero he estado muy bien cuidado. He disfrutado mucho de la perrita, de Lula, venía siempre detrás de mí. Por la tarde jugaba con Terelu a las cartas y luego salíamos a aplaudir todos los días. Considero que soy una privilegiada", añadía, antes de sentenciar que "Me ha tenido como una reina".

María Teresa explicaba que había tenido que regresar a su casa, porque Terelu ha empezado con la mudanza y le era más cómodo, pero que también cuenta con compañía: "Terelu tiene que hacer la mudanza y yo ya me he venido a mi casa, estoy con mi nieta Carmen". Y antes de colgar desvelaba cómo se tomó el positivo de su hija Carmen Borrego por coronavirus: "Me llevé un disgusto grande pero ya lo tengo superado porque está bien dentro de lo que cabe que te da, esto que nos aterroriza a todos, pero sé que está bien".