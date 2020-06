20 jun 2020

La relación de Diego Matamoros y Carla Barber va viento en popa. La pareja no para de declararse su amor en redes sociales y aunque parezca que la relación entre familias es cordial -Carla compartió unos 'stories' de su madre con Diego-, resulta que no es todo tan idílico.

Ha sido Ana Rosa, tía de Carla Barber, la que en una conversación con 'Sálvame' ha dejado al descubierto el descontento de la familia de la joven con su nuevo noviazgo. "Carla se merece otra cosita. Ella es una mujer de una valía terrible, eso lo sabe toda España, no tiene nada que ver con Diego Matamoros, pobrecito. No me gusta para ella, son dos clases de persona distintas, no tienen nada en común", ha sentenciado Ana Rosa.

Y es que, al parecer tampoco a la madre de Carla le gusta "ni lo más mínimo. La madre está avergonzada. No le pega nada a Carla, es un hombre que no tiene nada que ver con ella. Carla será buena doctora pero buena con la vista no". Y añadía: "A la madre de Carla le gusta un chico que tenga una profesión, que tenga un prestigio".

Sobre un posible encuentro con Kiko Matamoros a raíz de este noviazgo, Ana Rosa ha declaro que se han "carcajeado. ¿Te imaginas a Rosita alternando con Matamoros? Ella por su hija hará cualquier cosa pero no creo que se junte con Matamoros", concluía.

Kiko ha intentado quitar hierro al asunto tras escuchar la conversación y ha afirmado: "Sin conocer a Rosita, digo que he estado con gente bastante más interesante e importante. Cada uno es libre de tener sus opciones y gustos. Yo si fuera el padre de ella estaría preocupado, también me parecería poco para ella", ha declarado en toco jocoso.