21 jun 2020

Belén Esteban ha regresado a 'Sábado Deluxe' después de haber pasado 102 días trabajando desde casa debido a la pandemia. Pero lejos de ser una vuelta tranquila, la llegada de la colaboradora ha estado rodeada de polémica y un tenso enfrentamiento.

Todo comenzaba después de que Belén Esteban lanzase un discurso sobre la situación sanitaria y cómo lo habían vivido ella, su marido -que es técnico sanitario- y sus amigos, que se han sentido desprotegidos. Durante la intervención de Jorge Javier Vázquez, la colaboradora daba a entender que él no había vivido esta crisis como el resto de personas.

Obviamente este comentario hizo saltar al presentador, que protagonizó uno de los enfados más fuertes vistos en el 'Deluxe'. "No me pongas en un lugar que no estoy, y aquí ya elevo la voz. Tengo familia, tengo a personas mayores y lo está pasando igual de mal que tú... No me pongas en esa misma mierda. Estoy hasta el 'mismísimo' del discursito de 'mis amigas van en metro'. ¿De qué te crees que trabajan mis hermanas? Me voy a cabrear y mucho", le reprochó Jorge.

Y siguió diciendo: "Yo también lo he vivido, pero no lo cuento. No te voy a consentir que me des lecciones absolutamente de nada. Esto no lo has vivido tú de manera única, a mí no me pongas en ese nivel, ¿te ha quedado claro? Lo hemos pasado todos muy mal". Finalmente, y al ver que no era capaz de que la discusión se calmase, Jorge Javier decidía abandonar la entrevista y dejarla en manos de Lydia Lozano:"Es más, no me apetece preguntarte nada más, Lydia quédate con el programa".

Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, Belén afirmaba: "No he venido abanderada de nada, sé que hay gente que lo ha pasado peor que yo".

No hay duda de que esta discusión ha sido uno de los momentos más tensos vividos entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. No sabemos si firmarán la paz en los próximos días ni qué consecuencias traerá este fuerte enfrentamiento.