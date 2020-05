28 may 2020 sara corral

La cuarentena a causa del COVID-19 ha hecho que todos tengamos que reinventarnos y descubrir nuevas facetas para salir adelante durante estos meses. Belén Esteban, que es una paciente de alto riesgo, le ha dado una salida a su maestría como chef, y ha protagonizado una de las secciones más divertidas de la historia de 'Sálvame'. La 'princesa del pueblo' ha conseguido llegar a ser 'trendic topic' con alguna de sus recetas más complejas. Pero ayer, se derrumbó al conseguir su verdadero sueño.

Durante sus emisiones, Belén se ha dejado la piel por demostrar su dotes en la cocina y darle una oportunidad a sus recetas más tradicionales. Sin embargo, las prisas y la presión de sus compañeros le han jugado en alguna que otra ocasión, una mala pasada.

Ayer, decidía enviarle a sus compañeros una riquísima merienda: gazpacho, tortilla con cebolla y tortilla con chorizo. Lo que ella no esperaba era lo iba a triunfar en plató. "¿Por qué estás llorando?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez a la colaboradora, a lo que ella contestaba: "¿Sabes qué pasa, Jorge?.Que tú, como me picas tanto, y la gente habla tanto, pues me emociono".

Sus compañeros, que estaban disfrutando de este manjar, le mandaban bonitos mensajes. "Esto es una técnica que tienes muy perfeccionada y no te puedo mentir, Belén, el gazpacho está buenísimo", decía Jorge, a lo que se sumaba Kiko diciendo: "La tortilla de chorizo es un 10, Belén".

Pese a los divertidos momentos que la colaboradora regala a la audiencia, Belén ya ha comentado en más de una ocasión que el confinamiento se le está haciendo muy cuesta arriba y está más sensible de lo normal.