24 jun 2020

Que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, tiene carácter, es algo que estamos descubriendo ahora que ha decidido reconducir su carrera hacia los platós de televisión. Que su tía Carmen Borrego también va servida de carácter, es algo que ya llevamos comprobando desde hace años, porque su carrera en el medio es más que dilatada.

Y parece que, ponerlas cara a cara en el plató de 'Viva la vida', donde ambas colaboran los fines de semana, ha sido como hacer chocar a dos trenes de alta velocidad. Al menos, así lo aseguran desde la revista 'Semana, donde indican que fuentes familiares han confirmado que tuvieron un desencuentro en ese programa que ha llevado a unos días de tensión.

Porque, incluso, han estado sin dirigirse la palabra. Todo por culpa de un desaire en directo de la joven que no le sentó nada bien a su tía. Y como ninguna de las dos daba su brazo a torcer, se daba esa desagradable situación privada (sobre todo para el resto de familiares) de estar varios días sin hablarse.

Pero, ¿cuál era la frase de la discordia? "Me hubiera gustado que le hubieras preguntado a los colaboradores por qué han tratado mal a mi madre, cuando ella no les ha hecho nada", era el reproche que le hacía en directo y que a Borrego le sentaba como una patada en el estómago. Porque aunque sostuvo que no se metía en guerras ajenas, lo cierto es que ese gesto de su sobrina le revolvió.

¿Conseguirán reconducir la situación, sobre todo cuando se pongan, de nuevo, delante de la cámara este fin de semana?