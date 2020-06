15 jun 2020

"Ya no puedo más". Esa es la frase que resume cómo se siente José Antonio Avilés y con la que este domingo manifestaba que da un paso al lado. Era en 'Viva la vida', donde cogió peso mediático, donde revelaba que, tras haberlo hablado con su familia y fruto de la enorme presión vivida al destaparse toda esa trayectoria de mentiras con la que carga en su mochila, ha decidido apartarse de la televisión.

Me marcho. Hoy es mi último día en televisión"

"Me marcho. Hoy es mi último día en televisión", aseguraba antes de sostener que volverá "cuando esté bien y me encuentre con fuerzas". Porque lo único que necesita, tal y como manifestaba, "es que me dejen tranquilo". Desde que comenzara a tirarse del hilo de todas sus estafas, ha vivido dentro de un terremoto constante y va a poner calma. O eso dice, porque no son muchos los que, a estas alturas, se fían de su palabra.

A pesar de que algunos de sus compañeros, como Carmen Borrego, ponían en valor que haya sido capaz de tomar esta decisión, lo cierto es que no terminó de ser una tarde agradable para él, ya que Emma García, presentadora del programa, decía haber agotado la paciencia con él como consecuencia de sus mentiras.

Porque la noche anterior, en 'Sábado Deluxe', se había destapado otra de sus mentiras. Este había manifestado públicamente que había tenido una oferta del espacio nocturno, algo que Jorge Javier Vázquez se encargaba de desmentir, por orden de los dirigentes del programa, de manera tajante.