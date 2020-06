25 jun 2020

Que un presentador abandone su puesto de trabajo en riguroso directo, no suele ser habitual. Por eso, que lo hiciera Jorge Javier Vázquez el pasado fin de semana, en medio de una bronca con trasfondo político con Belén Esteban, ha traído mucha cola. Tanta, que no solo ha sido un 'must' en las tardes de 'Sálvame' que llevamos esta semana, sino que ha ocupado las tertulias de otros espacios. Entre ellos, 'El programa de Ana Rosa'.

Y la mismísima Ana Rosa Quintana, después de haber visto ese conato de reconciliación en el programa del que forman parte ambos, se ha visto con fuerzas para opinar de lo sucedido. Ella y su compañero Joaquín Prat. Los dos tienen una visión muy clara de un conflicto que también ha dividido a los propios colaboradores de 'Sálvame'.

Debatir con Jorge es muy complicado" ana rosa quintana

"Debatir con Jorge es muy complicado. Hay una superioridad intelectual que luego veremos... Porque la gente luego percibe a quien cree más o con quién tiene más afinidad. Es verdad que en el debate, Jorge tiene más tablas", decía Ana Rosa después de que Joaquín se hubiese mostrado muy crítico con el presentador.

Imagen de esa discusión entre Jorge Javier y Belén en el 'Deluxe'. pinit

El propio Prat hacía un análisis de la de Paracuellos del Jarama, de cómo su actitud cambia cuando es Jorge a quien se enfrenta: "Belén es una mujer con mucho carácter que ha sabido enfrentarse a muchas pruebas que le ha puesto la vida por delante. Pero en su relación con Jorge la veo absolutamente sometida. No sé si esa es la palabra, pero sí dos o tres niveles por debajo".

"Jorge se lo ha tomado de otra manera y Belén es más sentida. En el encuentro que tuvieron, ella estaba muy fastidiada y Jorge había pasado página", reflexionaba Quintana justo antes de que Prat zanjara la conversación en ese corrillo rosa: "Belén siempre ha estado muy protegida por Jorge y, de repente, se ha sentido huérfana. Se ha sentido protegida por él y todo el programa. Pero en la vida hay que dar la cara".

¿Qué les habrán parecido estas conclusiones a los protagonistas de la bronca? ¿Les darán réplica a sus compañeros de cadena?