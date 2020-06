25 jun 2020

Si aún no te han enterado de que el verano nos ha saludado con fuerza, es que no debes haber salido a la calle y vives en una burbuja climatizada. Hace tanto calor, que Cristina Pedroche, de vuelta a su trabajo delante de las cámaras tras el confinamiento (en el que ha afrontado esta trágica noticia), no es capaz de evitar que la mente se le vaya a esos lugares en los que pasó veranos anteriores en busca de algo menos de bochorno.

La presentadora ha provocado un incendio en las redes sociales con un 'belfie' (como un 'selfie', pero con el trasero en primer término) en el que, además de lucir explosiva, nos muestra ese lugar idílico al que le encantaría teletransportarse, porque no puede evitar que la mente viaje allí.

"Estoy trabajando pero en los tiempos de descanso mi mente se va aquí. No al culo, sino al monte", escribe, con esa dosis de ironía de la que suele tirar a menudo, junto a esa foto en bikini de espaldas de lo más evocadora y, a la vez, sensual. De ese lugar al que le encantaría escaparse ahora mismo, dejando atrás Madrid.

Por supuesto, no ha faltado la respuesta de su marido, Dabiz Muñoz. Porque al cocinero casi se le salen los ojos de las cuencas al tropezar con esta instantánea en su muro de Instagram: "Venga hasta luego…". Tres palabras más que significativas del cocinero, que bien sabe lo que tiene en casa y que no desaprovecha la oportunidad de lanzarle piropos públicos.

Precisamente hace un par de días, Pedroche explicaba por qué aquella boda que celebraron hace casi seis años fue tan íntima: simplemente, porque les pareció más romántico. Un romanticismo que no se les ha apagado a pesar del paso del tiempo por su relación.