30 jun 2020

Compartir en google plus

"Tengo que redescubrir la alegría". Estas palabras de Angelina Jolie a principios de este mes de junio en una entrevista con 'Le Figaro', dejaban a más de uno reflexionando. Una charla periodística en la que recorría todos los rincones de esa separación de Brad Pitt que le causó problemas emocionales (nada por lo que no haya pasado quien pone fin a un romance) de los que le costó salir.

Ahora, es 'NW' quien hace encender las alarmas de la preocupación por la salud de Angelina. Porque ese medio asegura que, además de no encontrar la alegría, Jolie estaría inmersa en un proceso de estrés y ansiedad ante el que ni come ni bebe. Algo que habría llevado a que sus seis hijos estén más pendientes de ella que nunca y buscando una solución para echarle una mano a salir de ese pozo en el que estaría inmersa.

No es la primera vez que el físico, excesivamente delgado para unos y cuestión de genética para otros, sitúa a la estrella de Hollywood en el centro del debate. Lo cierto es que no recordamos a una Angelina excesivamente rolliza, pero ha habido momentos en los que los huesos de sus brazos y sus clavículas se han marcado más de la cuenta. Y sería este el escenario ante el que nos encontraríamos.

Además, en esa entrevista con 'Le Figaro', reconoció haber tenido ciertos problemas de salud asociados a su proceso de divorcio. Lo que no desveló fue si se refería a esa ansiedad que se está manifestando en forma de una especie de 'huelga de hambre' o si la dolencia fue de otro tipo. Pero, sea un caso u otro, lo cierto es que Jolie no solo preocupa a los fans que podrían jugar a la especulación, sino que en su casa no son capaces de dar con esa solución que les deje tranquilos.