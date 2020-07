1 jul 2020

La paciencia de Alba Carrillo ha llegado a su límite. Después de años aguantando rumores ante los que unas veces ha salido al paso y otras ha dejado que discurrieran hasta acabar su recorrido fallido, la modelo no puede más con todo lo que circula sobre ella. Lo último, una presunta operación de pecho que ayer se afanaba en demostrar que no era real en el plató de 'Ya es mediodía', donde colabora.

Era una foto en Instagram en traje de baño la que provocaba que se empezara a hablar de un posible paso por el quirófano. Uno de los comentarios más claros al respecto rezaba: ¡¡¡Ufffff que horror!!! Pareces una señora de 70 años de las de hace 3 generaciones! Has pasado de ser una chica fina y elegante a resultar vulgar y ordinaria. Qué manía con querer aumentar el pecho, nadie diría que has sido modelo. Estabas perfecta y proporcionada antes. Makoke igual... otro espanto".

Y claro, con reflexiones tan desagradables como esta, es normal que ella tuviera la reacción a la que asistimos en la mañana de ayer. "Ya estoy cansada", eran las tres palabras que le bastaban para responder cuando le sacaban el tema en el programa presentado por Sonsoles Ónega.

¿Su manera de demostrar que su pecho es natural? Pedirle a su compañero Miguel Ángel Nicolás que se arrodillara y palpase sus tetas, tras lo que emitía un veredicto claro: "Se ve que no hay nada, que todo es blando". Duda aclarada, para que se enteren las usuarias de Instagram.

Miguel Ángel Nicolás comprobando que el pecho de Alba es natural. pinit

Alba aún hacía una reflexión final: "Me ha sentado mal que en todos los sitios están con el tema y oye, que se puede engordar, que no hay que decirle a la gente si engorda, si adelgaza… Cada uno que haga lo que quiera. Es que me ha escrito un montón de gente diciendo que he engordado. Y es verdad que he engordado".

Ese, el aumento de peso, y no otro es el motivo real de que su pecho pareciera haberse sometido a una intervención.