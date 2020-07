2 jul 2020

Después de los meses de confinamiento en Canarias, al lado de su pareja, Anabel Pantoja se desplazaba este fin de semana a Andalucía para poder reencontrarse con sus familiares y amigos. Hacía una parada en Sevilla, donde ha residido hasta que decidió, el pasado año, mudarse a Madrid (y después a la isla de la que es natural 'su negro'). También se acercaba a Cantora para ver a su abuela y, por supuesto, a su tía Isabel.

Ayer, en 'Sálvame', hablaba precisamente del espectacular cambio físico que ha experimentado su tía en estos meses. Ya advertía su hija, Chabelita, que se habían puesto a dieta a la vez, para animarse la una a la otra, y Anabel da fe de que se lo ha tomado muy en serio. Hasta el punto de estar irreconocible, según asegura la colaboradora de 'Sálvame'.

Ha estado haciendo dieta, tiene constancia y fuerza de voluntad"

"Está tan delgada que me da coraje. A su lado parezco su abuela. Ha estado haciendo dieta, tiene constancia y fuerza de voluntad cosa que yo no tengo", explicaba Anabel, que ponía en valor ese trabajo de su tía para conseguir su objetivo de pérdida de peso. Algo que ella ha intentado en diferentes momentos de su vida, con resultados dispares.

"Ha hecho una dieta proteinada. Lo que quería era mantener ese peso que había perdido en Honduras y mantener su sistema inmune alto, mantenerse sana", detallaba sobre cómo había sido capaz de lograr la meta fijada. Y añadía sobre ella: "A mí me encanta comer. Antes de estar operada me podía comer tres pollos. Yo no paraba. Yo iba, me comía una hamburguesa, después me comía unas patatas, después me comía unos nuggets de pollo, después helado con doble de caramelo y seguía…".

Reproducir Anabel cuenta los detalles de su reencuentro con su familia. Pincha sobre la foto para ver el antes y el después de los presentadores y colaboradores de 'Sálvame'.

Ahora solo tenemos que esperar a que Isabel se digne a aparecer ante la opinión pública para poder comprobar con nuestros propios ojos cuánto de espectacular es esa transformación que dice Anabel que ha logrado en tiempo récord.