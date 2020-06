9 jun 2020

Se acabó 'Supervivientes'. Ahora es el momento para sacar conclusiones sobre cómo han realizado el concurso cada uno de los participantes, pero también para realizar un análisis de las tramas que se han desarrollado en Honduras. Entre ellas, esos gritos desesperados de Rocío Flores en su intento de conseguir ablandar el corazón de su madre, Rocío Carrasco, para acercarse a una reconciliación.

No lo ha conseguido. Al menos, no de momento. Y dentro de este escenario, ayer Jorge Javier Vázquez, reconociendo haber hablado con ambas Rocíos, se veía en potestad de emitir un juicio de valor y explicar la que él cree que es la razón por la que una conversación entre ambas a corto plazo no es viable. El presentador se mojaba tras haber reconocido que, el día de ese ataque de ansiedad de la joven al no saber si su madre estaba bien en medio de la pandemia, a él se le rompió el corazón de la pena.

"Mi impresión es que psicológicamente está mucho más centrada la hija que la madre, muchísimo más", comenzaba el presentador esa reflexión sobre uno de los que se han convertido en grandes temas del mundo del corazón en los últimos meses. Porque, ¿quién no ha deseado que Carrasco hubiese descolgado el teléfono y nos hubiese regalado un momentazo como aquel de la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame' hace año y medio?

Vázquez sostiene que, su impresión como espectador, es la de que Carrasco se encuentra bloqueada. Y que ese bloqueo nada, precisamente, de la explicación que daba con anterioridad de que no está preparada, a nivel mental, para afrontar esta complicada situación después de ocho años sin hablarse que tiene su origen en una pelea, con denuncia de por medio, entre ambas.

Flores reconocía en el debate final del 'reality', el pasado domingo, que ese día en el que no tuvo noticias de su madre al comunicárseles el panorama que se vivía en España como consecuencia del coronavirus, se le pasó por la cabeza abandonar. Y se congratulaba de no haberlo hecho, porque se hubiera arrepentido. Mucho. No olvidemos que, a fin de cuentas, ha sido la tercera finalista de la edición más larga de la historia de 'Supervivientes'.