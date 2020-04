24 abr 2020

Decían hace semanas que la estrategia clara de Rocío Flores con su participación en 'Supervivientes 2020' pasaba por recuperar la relación con su madre, Rocío Carrasco. No creemos que, a estas alturas, ninguno de nuestros lectores no esté puesto en antecedentes, pero recordaremos que, tras una brutal bronca entre ambas (con demanda mediante) acontecida hace siete años, no tienen contacto alguno. Ni físico ni telefónico.

A Flores el concurso se le está empezando a hacer cuesta arriba. En parte, porque ha recibido ciertas presiones por parte de algún compañero sacando a la luz ese tema que tanto le duele de su madre. Anoche, en uno de sus ya innumerables ataques de ansiedad, la joven lanzó un mensaje a la desesperada con la esperanza de que su madre la escuche y, lo que es más importante, le haga caso.

Entre lágrimas, pronunciaba: "Me encantaría tener relación con ella es una verdad, que no la tengo pues es una realidad". Unas declaraciones impregnadas de desgarro que continuaban: "No me lo merezco". Y ante las que recalcaba, como lo hizo ante el ataque de su compañeroJosé Antonio Avilés días atrás, que ella nunca ha querido hablar mal de su madre.

"Al final venir aquí tiene un precio, pero jamás pensé en hablar mal de mi madre nunca. Soy persona y me encantaría tener una buena relación con mi madre, no puede ser pues no puede ser, pero me encantaría nunca lo he negado", proseguía, encontrando la reflexión de Jorge Javier Vázquez desde plató: "Tengo la sensación de que haces manifestaciones con la esperanza de que la otra parte las escuche".

Rocío, se rompía por completo y seguía en esa línea de sinceridad: "Quiero a mis padres por igual, mi familia está por encima de todo. Estaría bien tener un acercamiento por mi parte y por el que viene detrás mía, que yo soy más mayor y me hago a las cosas. Para mí lo primordial es mi hermano, que se está criando sin su madre. Mi madre se ha perdido muchas cosas de nosotros, llevo 7 años sin saber nada de ella...".

"Llevo muchos años escuchando barbaridades sobre mi persona, pero soy la que la gente ve en su casa y lleva viendo dos meses. Mi vida transcurre mucho más que un episodio en concreto y esto me duele, por mi hermano, por mi abuela... Sabía que iba a pasar", explicaba, para que entendiéramos por qué el enfrentamiento con Avilés había sido especialmente doloroso para ella.

"Estoy acostumbrada pero que tire por lo fácil... Decir que yo he tirado por tierra a mi madre cuando no lo he hecho en la vida o que a mis padres le dará vergüenza tener una hija como yo, para mí eso es lo más doloroso", terminaba, rota en lágrimas por esta especie de catarsis que regaló en directo en la gala de anoche.