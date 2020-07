3 jul 2020

el resultado ha sido sorprendente. Al menos para alguna de las partes. La prueba de ADN que habían solicitado para demostrar que Edmundo Arrocet era el padre biológico de Alexis Ledgard, ha arrojado justo el resultado contrario: que no hay relación genética entre ambos.

¿Cómo ha recibido la noticia de los resultados de la prueba?

Creo que hay que darme la enhorabuena, porque es mejor no tener un padre como él. De todas formas, hay mucha polémica, porque hay gente que no se lo acaba de creer y dicen que físicamente me parezco mucho a él. Se habla de que Edmundo tiene muchos contactos... Ya nadie cree en la justicia.

¿Cómo se ha enterado de la noticia?

Me lo ha comunicado mi abogado. Lo que no entiendo es por qué Fernando Osuna lo ha contado a todos antes que a mí.

¿Qué es lo primero que ha pensado?

Me ha costado asimilarlo, pero la verdad es que es un alivio. Yo he estado engañado todos estos años, Edmundo, también los que se suponía eran mis hermanos... Lo peor es que mi madre me ha engañado durante 40 años. Edmundo Arrocet sería tan golfo y mujeriego que se lo ha creído. Desde luego no he llorado al saberlo, me he quedado en shock. Yo esperaba que fuera positivo el resultado, pero estoy contento porque he sido el único que ha tenido valor de pedir una demanda de paternidad.

Decía que Edmundo Arrocet no se presentó en varias ocasiones para hacerse la prueba de ADN.

Él siempre me decía que para qué pedía las pruebas si estaba seguro que yo era su hijo. Esas eran sus palabras y ahora se las tendrá que comer. Me decía que no hacía falta análisis porque estaba seguro que yo era su hijo. La segunda vez que el juez llamó a Edmundo para someterse a las pruebas, él fue porque mi madre le contó que posiblemente yo no era su hijo o incluso le aseguró que él no era mi padre.

¿Antes hablaba de que la gente no confiaba en los resultados?

Bueno no se qué pensar la verdad. Todos sabemos cómo es. Era muy amigo de Pinochet, imagina. La prueba no ha podido cambiarla pero sí ha podido pagar para que el resultado saliera negativo. Cuesta creer que no sea su hijo si tanto nos parecemos. Hasta Edmundo me decía que era igualito que él cuando era joven y también me parecía a un hermano suyo. Y sus hijos también lo creían. Lo que me alegra es no tener un padre tan sinvergüenza.

Ante todas estas dudas que plantea... ¿va a solicitar la repetición de las pruebas?

No sé lo que hacer. Según el abogado podría hacerlo, pero me costaría un dineral. Tendría que contratar un detective y conseguir una prueba de ADN sin que él se enterase. Pienso que hay que confiar en los resultados que me ha enviado el Instituto de Toxicología.

¿Edmundo se ha puesto en contacto?

No, y ni creo que lo haga. Estará celebrándolo. Me ha mandado un whatsapp su hija Gabriela, que siempre ha dicho que yo todo lo hacía por dinero. Le voy a contestar para darle el pésame por el padre que tiene. Ninguno de sus otros hijos me han llamado, me han defraudado todos.

¿Y su madre? ¿le ha dado alguna explicación?

Mi madre hace seis meses me dijo que Edmundo no era mi padre. De ella no sé nada. Mi hermana, por parte de mi padre, el que me ha criado, la llamó para que le explicara qué pasaba con este asunto y le colgó el teléfono.

¿Ella debe decirte entonces quién es su padre?

Claro y ojalá salga de ella decírmelo. Si no sabe quién es, pues que lo diga. Mi madre me contó hace tiempo que había otra persona que era mi verdadero padre. Pues que me lo diga ya de una vez porque tengo el derecho de saberlo.

En todo esto usted parece la víctima.

Creo que he salido ganando. Si no hubiera exigido la prueba de paternidad todos habríamos dado por seguro que Edmundo era mi padre biológico. Él me ofreció su apellido, pero quise estar seguro.

Por su comportamiento con usted, ¿pensaba que no podía ser su padre?

Si él lo hubiera sentido de verdad se habría portado conmigo de otra manera. Me habría venido a visitar como ha hecho con sus otros hijos. Él me ha manipulado y me ha utilizado con la prensa y jamás le voy a perdonar.

¿Espera que se disculpen con usted?

Personas como Edmundo y mi madre nunca piden perdón. Son gente retrograda. Ahora él tendrá el valor de decir que esto ya lo sabía y por eso no se relacionaba conmigo por no hacerme daño.

¿Sabe dónde está él ahora?

Ni idea. Imagino que seguirá en Panamá atrapado.

¿Piensa que Edmundo Arrocet hablará ahora?

Bueno, a ver si tiene valor de hacerlo. Jamás ha querido tener un cara a cara conmigo ni ha dicho las cosas claras. Es una persona oscura y sospechosa.

¿Pondrá punto y final a este tema?

No sé si tomaré medidas legales contra Edmundo por todo lo que me ha engañado y manipulado, por el daño psicológico que me ha hecho. Desde luego, lo que puedo decir es que estoy contentísimo de que este pedazo de sinvergüenza no sea mi verdadero padre.