14 jun 2020

Aunque Alejandra Rubio y Tasso de la Vega no estén juntos, tal y como han afirmado ellos mismos en reiteradas ocasiones, muchos son los comentarios que afirman que ambos podrían tener algo más que una amistad. De momento, no hay nada confirmado pero puede que el futuro cambie, algo que no le desagradaría para nada a Terelu Campos, que ayer en 'Viva la vida' habló de esta nueva ilusión en la vida de su hija, aunque solo sea, por el momento, una amistad.

"Me pareció una persona encantadora, cero ostentosa". Y ha defendido al joven diciendo que le resulta "ordinario y horroroso que se hable de lo que tiene", afirmó Terelu que ha visto como últimamente se especulaba sobre una posible relación amorosa entre ambos sin descanso.

Y ha reiterado, "No están juntos", algo que parece no convencer a muchos, que esperan que por fin, ambos desvelen que mantienen una relación que sobrepasa los límites de la amistad.

Solo el tiempo dirá...