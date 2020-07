3 jul 2020

Se ha cansado y, por eso, ha dado un paso al frente y ha respondido de manera tajante a la pregunta de cómo es su relación, en realidad, con su cuñada. Lorena Gómez y Pilar Rubio llevan meses envueltas en un rumor de que entre ellas hay un mal rollo. Un run run que se veía acentuado hace unas semanas, cuando la cantante colgaba una imagen por el aniversario de boda de la presentadora y Sergio Ramos y en esta no aparecía la novia.

Ahora, Lorena se ha pronunciado de manera contundente, esperando que sus palabras sirvan para poner el punto y final a una polémica que, por lo que asegura, jamás debería haber tenido lugar. Era durante una rueda de preguntas con sus seguidores en Instagram donde aclaraba las cosas. "¿Es verdad que no os lleváis Pilar Rubio y tú y que no sois amigas?", era la cuestión que le planteaban.

Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas"

E igual de directa que la pregunta, resultó ser la respuesta: "Esta pregunta se repite muchísimo. Espero que después de esto ya no se vuelva a especular sobre el tema. No hay mala relación con Pilar Rubio ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas. ¡Por favoooooorrrrr sálvame!".

Lo cierto es que la amistad de Pilar con Vania Millán, ex de René Ramos (hoy padre del hijo de Lorena) ha sido la sombra que les ha perseguido desde que comenzaron la relación. La artista ya no lo puede decir de una manera que sea más entendible para la humanidad: no hay problemas entre ellas. No solo eso, sino que nunca los ha habido y Rubio, incluso, le ha dado consejos durante el embarazo para hacerlo más llevadero.