4 jul 2020 sara corral

Adara Molinero saltó de nuevo a la fama hace casi un año al comenzar a concursar en 'GH VIP 7'. La joven exconcursante del programa, ganó la edición al vivir una de las historias más románticas jamás vistas en la televisión junto al italiano, Gianmarco Onestini. Sin embargo, todo lo bueno dura poco, o eso es lo que debe pensar ella, pues ahora sus palabras para el italiano son de todo menos bonitas. Y es que tras volver a tener el corazón ocupado, parece que lo que sentía por Gianmarco fue solo un mal sueño.

Gianmarco ha sacado esta semana su primer 'single' que parece estar basado en la relación que ha tenido con Adara Molinero. "Bebé, tú y yo perdimos el control, pero esto ya pasó" o "Deja de manipular, tú no sabes amar. Dice que me odia pero no me va a olvidar", son algunas de las frases que podemos escuchar en este nuevo tema llamado "Maracaná".

Adara, que parece haber despertado de un mal sueño, ha querido hablar sobre esta nueva faceta artística del italiano, pero sin embargo, ha tenido de todo menos palabras bonitas. "No sabe cantar, que haga lo que quiera. Solamente hace el payaso", decía la joven entre risas.

Muy dolido, Gianmarco contestaba diciendo: "No sabe lo que dice ni lo que hace y es una persona muy inmadura. Cuando está contigo es muy fría y cuando hay cámaras es completamente diferente". Parece ser que ambos tienen muy claro que sus caminos deben ir por separado.